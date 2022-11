I campionati assoluti di judo e karate a Settimo Torinese

Dal prossimo weekend Settimo Torinese ospita i Campionati Assoluti di judo e karate. Si comincia il 18-19-20 novembre con gli assoluti di karate. Legare si svolgeranno al Pala200 di via Santa Cristina: sono attesi circa 850 atleti provenienti da centinaia di società di tutta Italia. Il 10-11 dicembre toccherà invece agli assoluti di Judo, con circa 500 atleti. Saranno presenti, anche se non parteciperanno alla competizione, due campioni olimpici: Luigi Busà, oro nel karate a Tokyo 2020, e Fabio Basile, oro nel judo a Rio 2016. "La possibilità di ospitare una competizione di questo livello è per noi motivo di orgoglio - dice l'assessore allo sport di Settimo, Daniele Volpatto - la scelta della Federazione è ulteriore conferma del grande lavoro che Settimo fa da anni nella promozione dello sport in termini di investimenti, infrastrutture e servizi".