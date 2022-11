Gtt, Gruppo torinese trasporti, assume 95 autisti

Quasi cento nuovi autisti per il Gruppo torinese trasporti. Gtt ha pubblicato oggi gli avvisi di selezione che porteranno entro il mese di febbraio 2023 di 95 nuovi dipenderti. Sono due ricerche distinte: la prima per l’assunzione di 80 autisti sull'intera rete aziendale e la seconda per 15 assunzioni dedicate all'area di Ivrea. Il termine per presentare la domanda scadrà l’11 dicembre.

I primi 120 candidati in graduatoria per l’avviso intera rete e i primi 40 per l’avviso di Ivrea saranno avviati alle prove di selezione già entro Natale. Saranno ammessi alla selezione candidati in possesso della patente DE e CQC, con licenza media ed età massima di 42 anni. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso alla selezione si possono trovare sul sito GTT alla pagina “Lavora Con Noi”.