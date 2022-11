Il sole brilla, la neve latita. Le previsioni meteo per il fine settimana

Non sembra probabile l'arrivo di alcuna perturbazione fino alla fine del mese se non addirittura fino all'inizio di dicembre. Continua quindi a latitare la neve.

Le previsioni per sabato 26 novembre

Sabato cielo poco o al più parzialmente nuvoloso sulle zone alpine mentre le nubi risulteranno un po' più compatte invece sulle aree appenniniche al confine con la Liguria con tendenza ad ampie schiarite in serata.

Le temperature minime tornano a calare sensibilmente, tornano delle gelate con valori intorno ai -2 +3 gradi sulla pianura piemontese. Anche le massime in lieve rialzo con cielo poco nuvoloso e valori intorno ai 12-14 gradi in pianura e a quote di bassa collina.

Le previsioni per domenica