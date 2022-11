Nadal stecca ancora, l'eliminazione dalle ATP è a un soffio

Atp Finals maledette per Rafa Nadal. Ancora una sconfitta per lui, la seconda in due match. Il campione maiorchino è stato battuto in due set da Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking. Punteggio: 6-3, 6-4.

Nadal: “Devo recuperare fiducia” - “Di certo non ho dimenticato né come si gioca a tennis né tanto meno quanta determinazione bisogna mettere in campo per vincere le partite - ha detto Nadal alla fine del match -. Ho solo bisogno di recuperare tutti i sentimenti positivi, tutta la fiducia e tutta la mentalità necessaria per raggiungere il livello dove voglio stare. Non so se raggiungerò di nuovo quel livello. Ma quello di cui non ho alcun dubbio è che morirò per questo”.