Tsunami Juventus, si dimette tutto il CDA

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club, che si è riunito sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha rassegnato le dimissioni.

Dopo aver nuovamente esaminato le contestazioni della Procura torinese e i rilievi mossi dalla Consob -oltre che dalla società di revisione Deloitte & Touche,

e "considerata la centralità e la rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti" -si legge nel comunicato stampa ufficiale - la Juventus ritiene che sia nell' interesse della società che ad affrontare questi temi sia un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Così vengono annunciate formalmente le dimissioni dell'intero cda , dopo un consiglio straordinario alla Continassa.

Lasciano dunque in primis il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved. Resta invece l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene dietro richiesta dello stesso cda. E si guarda al prossimo 18 gennaio per l'Assemblea dei soci che nominerà il nuovo Consiglio. Quello attuale, dimissionario, si era insediato a maggio 2010 e resterà in attività in regime di prorogatio tranne che per il consigliere indipendente Daniela Marilungo, la quale ha tenuto a motivare di lasciare perchè, ricoprendo la carica di membro del comitato di Controllo e rischi, ritiene di non essere stata messa nella posizione di operare adeguatamente informata.

Altra novità uscita dalla seduta straordinaria, la nomina di Direttore Generale a Maurizio Scanavino, già ad del gruppo editoriale GEDI.

In serata Andrea Agnelli ha scritto una lettera aperta ai dipendenti della Juventus FC in cui si legge:

"Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni: stiamo affrontando un momento delicato societariamente e la compattezza è venuta meno. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita. La nostra consapevolezza sarà la loro sfida: essere all’altezza della storia della Juventus"