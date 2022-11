Juve, Allegri: "Brucia l'esclusione dalla Champions"

Nel giorno in cui festeggia 125 anni di storia, la Juventus si appresta a giocare la sua ultima partita del girone di Europa League con la qualificazione già sfumata. Una grande delusione per la società e la squadra, che domani si troverà al cospetto del Paris Saint-Germain in un Allianz Stadium tutto esaurito. "Sono arrabbiato per essere già fuori dalla Champions. Non confrontarci da marzo in poi con i migliori al mondo deve farci arrabbiare", ha ammesso Massimiliano Allegri nella tradizionale conferenza stampa della vigilia. La sfida contro Messi, Mbappé e compagni, però, non sarà priva di valore visto che in palio c'è comunque il passaggio all'Europa League. Dovrebbe succedere un cataclisma per perdere la qualificazione contro il Maccabi, ma Allegri ci tiene a mettere in chiaro le cose: "Dobbiamo qualificarci in Europa League, è una competizione dove dobbiamo andare. È una competizione bella ed importante. Dobbiamo fare una partita giusta perchè giochiamo contro una delle squadre più forti in Europa".

Sarà una Juve fortemente rimaneggiata, con ben 12 assenti dopo gli ultimi infortuni di McKennie e Iling Jr. Allegri, però, non cerca alibi: "Rientra Locatelli, ma la formazione potrebbe essere simile a quella di Lecce". Quindi possibile spazio dall'inizio ai giovani Fagioli, Miretti e Soulé che si sono già messi in evidenza a Lecce. "Per giocare tanti anni alla Juve bisogna avere una grande forza mentale, differente da tutti gli altri giocatori. Per questo stiamo facendo un buon lavoro a livello giovanile ma bisogna avere pazienza nell'inserirli e farli crescere nella prima squadra", ha detto ancora Allegri. "In questo momento i giovani sono estremamente importanti perché danno energia e freschezza. Concentriamoci sui nostri giocatori perché sono stati molto bravi a Lecce e sono stati ben supportati dai ragazzi con più esperienza", ha aggiunto. E' una settimana delicata per i bianconeri, chiamati poi domenica ad affrontare l'Inter sempre davanti ai propri tifosi. "Credo che avremo a disposizione Di Maria e Bremer per l'Inter. Poi rientrerà Paredes. Vlahovic sta lavorando per rientrare domenica", ha sottolineato Allegri.

Il tecnico bianconero ha respinto le critiche su una gestione non efficace degli infortuni. "Dobbiamo valutare la situazione infortuni, alcuni sono muscolari ma tanti sono stati traumatici durante la stagione", ha ricordato. Il caso più eclatante è ovviamente quello di Paul Pogba, che di fatto tornerà a disposizione solo a gennaio e che salterà anche il Mondiale con la Francia. "Pogba è dispiaciuto sia per il Mondiale che per la Juventus", ha detto Allegri. "Con lui non ho ancora parlato. Una volta presa la decisioni di non essersi subito operato, però, le speranze per la Juventus ed i Mondiali erano ridotte al lumicino. Noi siamo stati penalizzati a non avere un giocatore come lui", ha aggiunto. Qualche speranza, infine, c'è di rivedere prima della sosta Federico Chiesa ormai fermo da quasi un anno. "Chiesa sta recuperando. Sta meglio. Speravo di averlo disponibile prima ma non è ancora nelle condizioni ottimali per la partita", ha concluso Allegri. Il tecnico conta proprio sui due campioni che fin qui non ha mai avuto per risollevare le sorti di una stagione fin qui deludente.