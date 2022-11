Juventus, parla Del Piero: "Ho ancora una casa a Torino..."

Alessandro Del Piero torna a parlare della Juventus nel suo ruolo di opinionista nel Mondiale in Qatar. La bandiera bianconera ha espresso il suo pensiero dopo la notizia del terremoto societario che ha scosso la Juventus ed il mondo del calcio, non solo italiano.

Le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il Consiglio di Amministrazione non hanno lasciato indifferente “Pinturicchio”, il soprannome che gli assegnò l'avvocato Gianni Agnelli, che ha lanciato un messaggio ai tifosi: “Non so quale sia il piano, nessuno mi ha chiamato ma conosaco molto bene la società. Ho ancora una casa a Torino…”

"Ho passato più di 20 anni alla Juventus -ha detto Del Piero ai microfoni dell'emittente Bein Sports- il mio rapporto con i tifosi ed il club è molto, molto profondo. E? stato un grande viaggio, qualsiasi notizia sulla Juventus mi coinvolge e mi colpisce”.

Il fantasista veneto ha poi parlato dei suoi rapporto con la dirigenza, non nascondendo un certo dispiacere: “E' Sono tutti miei amici, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, tutte persone con cui ho condiviso momenti molto belli”.

Il legame tra Alessandro Del Piero e la Juventus è da sempre molto forte, nonostante siano passati più di 10 anni dall'ultima partita in bianconero. L'ovazione dei suoi tifosi al ritorno del numero 10 allo Stadium lo scorso aprile e la visita restituita da parte della squadra nell'ultimo tour negli Stati Uniti dimostrano come i rapporti non si siano mai appannati.

Del Piero nel corso della sua esperienza alla Juventus visse anche l'anno della serie B dopo il caso calciopoli, una vicenda che ha definito la storia recente del club: “E' incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi momenti di alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la Serie B, ma poi ci sono stati nove scudetti di fila. Sono dispiaciuto per la situazione”.