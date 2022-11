Juventus, le parole dl Guariniello: "Da tifoso soffro"

“Essendo fin da ragazzo tifoso dalla Juventus, che ad un certo punto, quando ero ragazzo, mi aveva anche chiesto di giocare, per il primo processo Juventus avevo seguito la vicenda con molto interesse, visto che riguardava la salute. Come tifoso l'avevo fatto con una certa sofferenza. E questo non è cambiato”.

Sono le parole di Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto a Torino e titolare dell'inchiesta sul doping nel calcio tra fine anni 90 ed inizio anni 2000. Parole che arrivano dopo le dimissioni dell'intero CdA della società mentre è in corso un'inchiesta della procura torinese su presunte plusvalenze, con la Consob che ha rilevato una serie di criticità.

Guariniello tuttavia sulle questioni riguardanti la Juventus sull'inchiesta attuale e le conseguenti dimaniche societarie ha voluto precisare di non avere elementi in mano per esprimere un'opinione: “Premetto che nulla so nel merito e non intendo parlare della questione”.