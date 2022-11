Juventus, il saluto di Miralem Pjanic ad Andrea Agnelli: "Grazie Pres"

L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha diffuso sui social un saluto ad Andrea Agnelli dopo le dimissioni dell'intero CdA della Juventus decise ieri sera. Il bosniaco, oggi allo Sharjah, negli Emirati Arabi, e protagonista di uno scambio con il brasiliano Arthur tra Juventus e Barcellona non ha fatto mancare il sostegno al suo ex Presidente.

“Un grande Presidente -scrive Pjanic in italiano su Instagram- è vicino alla squadra quando si vince ma sopratutto si perde. Un grande Presidente è vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra. Sono onorato di aver giocato per la Juventus e sono stato fortunato ad averla come presidente".

Ad accompagare queste parole una stretta di mano tra i due, segno di un legame che, nonostante le stagioni, non si è affievolito.