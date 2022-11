La bimba della Mole per l'Ucraina

Si chiama Inner glowe - la bimba della Mole - dell'artista Marcantonio la scultura donata alla città di torino in occasione dei 25 anni di "Luci di Artista" e Artissima, nell'ambito del Progetto "DETI" promosso da Cultura Italiae, una campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricostruzione dei luoghi della cultura distrutti dalla guerra in Ucraina.

E' un programma di partecipazione e solidarietà che si sviluppa tramite vari progetti come ad esempio la realizzazione di opere d'arte che si ispirino alle 4 lettere in cirillico che traducono la parola "Bambini" .