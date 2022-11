La Colletta Alimentare tra crisi energetica e povertà in aumento

In Piemonte sono 108.992 le persone sostenute dal Banco Alimentare; sono state distribuite 9.100 tonnellate di alimenti, equivalenti a 18 milioni di pasti, raccolti non solo tramite la Colletta Alimentare, ma anche tramite le donazioni dell’industria alimentare, delle mense e della grande distribuzione. Aumentano del 45% anche nella nostra regione i costi di gestione (logistica, trasporti ed energia elettrica): per ogni pasto, le spese sono salite da 0,07 euro a 0,10 euro.

Quest'anno l'iniziativa si avolge con una preoccupazione più, un numeor sempre maggiore di persone e famiglie che si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro.

Per l'intera giornata in tanti supermercati che aderiscono alla Giornata si potranno acquistare diversi prodotti lasciandoli ai volontari dell'associazione all'ingresso.