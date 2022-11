La finale è Ruud-Djokovic

Battute finali per le ATP torinesi che anche oggi hanno sfondato i 21.000 spettatori. Il gran finale sarà tra Novak Djokovic e Casper Ruud e il norvegese cercherà in tutti modi di sconfiggere il tabù dell'invincibilità del serbo al quale ha dovuto cedere il passo, in passato per ben tre volte.

Al match, che si preannuncia decisamente esaltante, si arriva dopo che in serata Casper Ruud ha liquidato in due set il russo Andrey Rublev con un secco 6-2 6-4 in poco piu' di un'ora di gioco.

A contendersi il doppio saranno invece Ram/Salisbury e Mektic/Pavic a contendersi