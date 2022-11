La guerra irrompe alle ATP, il russo Rublev vince e scrive sulla videocamera: "Peace, peace, peace"

"Peace, peace, peace, all we need". "Pace, pace, pace, è tutto quello che ci serve". La guerra in Ucraina irrompe alle Atp Finals. Proprio al termine della sfida che ha visto, nel secondo giorno del torneo, confrontarsi due atleti russi, sebbene in campo senza il vessillo dello Stato di appartenenza, come atleti neutrali.

L'autore del messaggio, scritto a chiare lettere sulla telecamera, è Andrey Rublev dopo la vittoria su Daniil Medvedev. Un derby fra due russi, quindi, chiuso con un messaggio di pace nel giorno dell'incontro tra i rappresentanti dell'intelligence di Mosca e statunitense al G20 di Ankara, la capitale della Turchia.