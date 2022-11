Imoco Conegliano vince la Supercoppa

A Firenze la Imoco Conegliano ha vinto la 27esima Supercoppa Italiana di pallavolo femminile battendo in finale l'Igor Novara per 3-1. Tutto esaurito per l'occasione a Palazzo Wanny.

La squadra di coach Daniele Santarelli ha dominato l'incontro vincendo il primo set per 25-23, perdendo il secondo per 17-25, e vincendo il terzo e quarto set con lo il punteggio di 25-17. Per l'Imoco Conegliano è la sesta vittoria in Supercoppa Italiana, la quinta consecutiva. Per le novaresi sfuma, così, la chance di rivincere il trofeo, dopo quello conquistato nel 2017.