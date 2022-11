La Juve Next Gen vince a Busto e tallona il Novara

La Juve Nex Gen prosegue la sua scalata in classifica. Oggi i bianconeri di Brambilla hanno vinto per 1-0 sul terreno della Pro Patria e hanno così raggiunto il quinto posto in piena zona play-off- A decidere la partita è stato un colpo di testa di Palumbo su azione da calcio d'angolo al dodicesimo del secondo tempo. La Juve è così distanziata di appena due lunghezze dal Novara che è stato invece superato dalla capolista Pordenone per 1-0. Il muro eretto dagli azzurri a difesa della propria porta è crollato a quattro minuti dal termine con la rete messa a segno da Ajeti. Pareggio infine tra Pro Vercelli e Pergolettese, con i gol entrambi nel primo tempo su calcio di rigore. Di Della Morte la rete del vantaggio dei bianchi, Cancello riporta invece gli ospiti in parità. Pro tredicesima con diciotto punti.