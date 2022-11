La sede legale della Pernigotti torna a Novi Ligure

L'assemblea straordinaria dei

soci di Pernigotti ha deliberato il trasferimento della sede

legale da Milano a Novi Ligure (Alessandria). "La decisione -

spiega Attilio Capuano, presidente Cda - rappresenta un

messaggio chiaro su quelle che sono le intenzioni della nuova

proprietà. Vogliamo l'azienda cresca a Novi e continui a

radicalizzarsi con il suo territorio. Qualsiasi alternativa a

questa unione non è contemplata". Rientra nel più ampio progetto

di valorizzare il connubio con il territorio, "da cui Pernigotti

non può e non vuole in nessun modo prescindere".

La sede legale era stata portata nel capoluogo lombardo nel

febbraio 2020 per decisione del gruppo Toksoz, allora

proprietario.