L'allarme di Coldiretti: "In crisi il settore della mela"

“Ci servono quattro chili di mele, per avere i soldi e pagare un caffé”, così dicono da Coldiretti che oggi in piazza Castello hanno portato il flash mob SOS Mela sotto la Prefettura, per protestare e chiedere aiuti. Il settore è in crisi. I guadagni degli agricoltori coprono appena i costi, ci mancano i guadagni per vivere, è il loro grido di aiuto. In Piemonte il comparto vale 7mila e 800 aziende, 20 mila occupati, un giro d'affari di mezzo miliardo di euro. Così non si va avanti, dicono i coltivatori in piazza. Il nostro prodotto ci viene pagato posto. Al dettaglio invece le mele hanno avuto un aumento del 6,7 per cento.

(nel video parla Roberto Moncalvo, Pres. Coldiretti Piemonte)