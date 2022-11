Le imprese piemontesi, più forti della pandemia. Ma ora c'è il caro energia

Le aziende piemontesi hanno sostanzialmente retto il colpo della pandemia. Lo afferma lo studio dei bilanci 2020 effettuato dal comitato Torino Finanza. In particolare più di 52mila società, pari al 96,4 per cento, si sono dimostrate resilienti, ma l'indebitamento totale è cresciuto di 14,6 miliardi. Le aziende che invece non ce l'hanno fatta sono 2.500, distribuite a macchia di leopardo sul territorio.

Non sono ancora disponibili i bilanci 2021, ma si sa già che rispecchieranno la ripresa economica nazionale. Il tema è che ora alla pandemia si aggiunge il caro energia con annesso boom dell'inflazione. Le aziende chiedono al Governo di aiutarle a rafforzarsi, per evitare ad esempio di indebitarsi ulteriormente.

Intervista a Vladimiro Rambaldi, presidente del comitato Torino Finanza.