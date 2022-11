Porsi all'ascolto e fare tante domande, nascono sempre da incontri in prima persona le storie di Mario Calabresi, ora raccolte nel suo libro Una volta sola ma che ogni venerdì l'ex direttore di Stampa e Repubblica condivide con il suo pubblico di appassionati grazie alla newsletter. In due anni ha raccolto 60mila iscritti, molti di loro non si perdono un appuntamento che sia dal vivo o attraverso la mail.



Al centro dei suoi racconti spesso c'è la pandemia, la solitudine, la difficoltà di ritrovarsi.

Dietro ogni storia che Calabresi ha scelto di raccontare una scelta coraggiosa, quella di una moglie che per salvare se stessa e i figli decide di fuggire dal marito malavitoso o quella di una madre malata che vuole lasciare le sue memorie ai figli perché sa che non li vedrà crescere.