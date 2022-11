La lettera di un bambino malato di 10 anni a Papa Francesco

"Caro Papa Francesco, ti scrivo dal reparto di trapianto di midollo osseo del Gaslini di Genova". Comincia così la letterina di un bambino di 10 anni originario della provincia di Cuneo che da sei mesi è affetto da una grave forma tumorale ed è ricoverato a Genova perché durante la vacanza al mare non si era sentito bene ed era stato portato di urgenza in ospedale.

I genitori del piccolo hanno chiesto alla cugina del Papa, Carla, di fare avere al Pontefice la letterina che il bambino ha scritto apposta per lui. "Io sono piemontese come te - scrive il bambino - e mio cugino vive nella casa dove sono vissuti i tuoi nonni".

La letterina che noi della Tgr Piemonte pubblichiamo, con il consenso dei genitori e dei più stretti familiari, è stata scritta con l'aiuto dei medici oncologici del Gaslini. Il piccolo ha impiegato una giornata a comporre queste parole, perché le sue condizioni di salute sono delicate. Uno sforzo immane da parte del bambino che al Pontefice chiede una benedizione per lui, per la sua famiglia, per tutti i bimbi malati che soffrono.



La famiglia spera che la letterina possa arrivare al Pontefice quanto prima, che la cugina Carla gliela consegni a mano e con essa la speranza di una carezza al piccolo che ora è ricoverato in un letto di ospedale, circondato dall'affetto dei suoi cari. Una carezza anche per gli altri bimbi ricoverati in tutti gli ospedali infantili. "Spero di guarire - scrive il bambino - e magari di venire a Roma, e se vuoi, vorrei venire anche a salutarti. Ti prego, prega per me e anche io prego per te".