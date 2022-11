Minorenne muore sotto un treno mentre scappa dai Carabinieri

Fugge dai carabinieri dopo un tentativo di furto e muore travolto da un treno. E' accaduto nella notte, a Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara. Il 17enne di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora, con un complice, poco dopo la mezzanotte, aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore

di una farmacia, facendo scattare l'allarme. Una pattuglia dei carabinieri ha intercettato i due in fuga. Uno dei due, un 22enne algerino, è stato subito fermato, l'altro, dopo essere stato bloccato, è riuscito a divincolarsi e a proseguire la fuga la mentre attraversava i binari è stato investito da un treno merci, rimanendo ucciso sul colpo.