Moda, morto imprenditore biellese Luciano Donatelli

E' morto Luciano Donatelli, imprenditore tessile ed ex presidente dell'Unione industriale biellese. Luciano Donatelli, 75 anni, è stato presidente nel Smi (Sistema moda Italia) del comparto accessori serici, presidente di Interlaine (Associazione Europea Lanieri), membro a Bruxelles di Euratex.

Dal 2007 al 2011 ha ricoperto anche la carica di vicepresidente Confindustria Piemonte con delega all'Internazionalizzazione. E' co-founder di Orsini nel 1978, successivamente di Artema e Bolgheri in qualità di socio d'opera e ceo. Nel 2006 dopo avere venduto le sue quote nelle varie società facenti capo al gruppo Zegna, ha iniziato con la sua società Ld Consulting, che si occupa di M&A e collabora con Cdi Global, di cui Donatelli è stato advisor luxury per il settore tessile internazionale.