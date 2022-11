Movida, rumore e assembramenti

Nella notte scorsa 56 locali controllati, 12 di questi sono stati sanzionati. E' il bilancio dell'attività della congiunta tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

L'’attività si è concentrata in Piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, Piazza Santa Giulia oltre che nel quartiere San Salvario e nell’area del Quadrilatero Romano.

In zona Santa Giulia tre esercizi hanno violato il regolamento per la tutela della tranquillità pubblica. Per le stesse ragioni sono stati sanzionati due bar di Piazza Vittorio Veneto; un terzo locale, invece, è stato sanzionato per la presenza di assembramenti che disturbavano i residenti.

In zona San Salvario, invece, i locali sanzionati sono stati 5, tutti per la violazione della tutela della tranquillità pubblica.