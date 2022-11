Muore d'infarto a 27 anni. La procura di Cuneo apre un fascicolo.

Era originario della Sardegna e da un po' viveva in valle Grana. Lorenzo Basciu è morto stroncato da un infarto nella sua abitazione di via Bernezzo a Caraglio. La sorella ha avvisato le forze dell’ordine perché non riusciva a mettersi in contatto con lui, poi l’intervento dei carabinieri.

Sembra che il 27enne soffrisse da tempo di problemi al cuore e sembra che la morte sia sopraggiunta per cause naturali. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla.

Si attende l’autopsia disposta dalla Procura di Cuneo, che ha aperto un fascicolo.