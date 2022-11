Nasce a Torino il Festival internazionale di fotografia: prima edizione nel 2023

Nasce a Torino il Festival internazionale di fotografia. Sarà un appuntamento internazionale a cadenza annuale: la prima edizione è prevista nella primavera del 2023. Il protocollo è stato siglato oggi a Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino. Tra i promotori Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Intesa Sanpaolo.

Sarà un evento articolato in una serie di momenti in più location, tra cui mostre temporanee specifiche, una fiera specializzata, attività didattiche, incontri partecipati, committenze artistiche, eventi off, declinati ogni anno su un tema differente. Un gruppo di lavoro assegnerà l'incarico della direzione artistica aperto a primari esperti curatori nazionali e internazionali (persone fisiche, collettivi o enti). Tra i compiti del direttore artistico quello di mappare e coordinare le istituzioni, i musei, le fiere, le iniziative e gli spazi d'arte torinesi che già lavorano nel mondo della fotografia, in modo da giungere alla condivisione di un nuovo brand e di un unico palinsesto, a partire dal tema individuato di anno in anno, e parallelamente coinvolgere altri partner locali, nazionali e internazionali anche non necessariamente connessi al mondo della fotografia.