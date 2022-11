Villastellone, non ci sono problemi per il centro abitato

La nota dell'Arpa delle 9.45 di oggi (domenica 11 novembre)

Per quanto riguarda le acque di spegnimento è stato fatto un rilevamento che ha previsto tre campioni d’acqua a monte e a valle dello scarico delle condotte sul canale laterale alla strada Savona.



Il rilevamenti dell’aria mostrano un fondo locale di COV (composti organici volatili) utilizzati come traccianti nella ricaduta al suolo dei fumi intorno ai 100-120 ppb che aumenta nelle zone dell'area industriale interessate dall’incendio che raggiungono valori tra i 200-300 ppb.



Inferiori ai limiti di rilevamento strumentale altri inquinanti, che si originano da questa tipologia di materiale in combustione come cianuri e formaldeide, anche nella zona maggiormente interessata dall’incendio.

La nota dell'Arpa sull'incendio di Villastellone delle 8.30 di oggi (domenica 11 novembre).

Le fiamme hanno interessato le strutture della ditta Ecopallet, che produce pallet in legno, della Gamma Cover, che si occupa di rivestimenti per edilizia, e in minor misura le strutture perimetrali della Azzurra srl, trattamento rifiuti, della Palena autotrasporti e una cascina agricola.



I rilevamenti della qualità dell’aria in esterno allo stabilimento non mostrano la presenza di inquinanti in ricaduta, grazie alle condizioni di dispersione in atmosfera.



I monitoraggi che si stanno attuando prevedono il controllo dei gas di combustione e del particolato che continua ad originarsi dal materiale prevalentemente legnoso che sta ancora bruciando all’interno della ditta Ecopallet

Gli altri focolai d’incendio presenti nell’area sono sotto controllo grazie all’attività dei Vigili del fuoco.



Non si segnalano conseguenze per l’abitato che dista circa 1 km dall’area industriale.