Novak Djokovic. Il Maestro è ancora lui

Gli e' bastata poco più di un'ora e mezza di gioco per battere Casper Ruud ( 7-5 6-3) e confermarsi re indiscusso del Masters.

A 35 anni, in una forma fisica strabiliante, Novak Djokovic vince per la sesta volta il torneo in cui si confrontano gli otto giocatori più forti, al netto dell'assenza proprio del numero 1 Carlos Alcaraz.

Sei vittorie che gli permettono di raggiungere il record di Roger Federer e di tornare a casa con un souvenir torinese da 4.740.300 dollari, una somma che non ha uguali, nella storia del tennis, nel montepremi di un singolo torneo.

“Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quest'anno, siete stati una spalla su cui piangere. Questo trofeo e' vostro come mio” ha detto poi Djokovic ritirando il premio delle Atp Finals e ringraziando la sua famiglia, presente a Torino