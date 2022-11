Novara, donna di 80 anni travolta e uccisa da una moto

Una donna di 80 anni ha perso la vita ieri pomeriggio all'ospedale Maggiore di Novara, dove era stata ricoverata a seguito di un grave incidente stradale che l'aveva coinvolta. La donna era stata travolta in mattinata da una moto in una via non lontana dal centro storico. Soccorsa dal 118, era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso, dove era giunta in fin di vita. La morte è sopraggiunta poco dopo il ricovero. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Novara.