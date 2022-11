Novara, sequestrato il cavalcavia 25 aprile crollato un mese e mezzo fa

La procura della Repubblica di Novara ha posto sotto sequestro il cavalcavia XXV aprile, dopo il crollo avvenuto un mesde e mezzo fa. Lo ha confermato questa mattina il sindaco Alessandro Canelli parlando a margine di una seduta di Consiglio Comunale."Il sequestro - ha spiegato il sindaco - e' stato disposto per consentire alla magistratura di effettuare alcune prove tecniche irripetibili, utili ad accertare quanto e' accaduto". Nei giorni successivi al crollo il procuratore capo di Novara, Giuseppe Ferrando, aveva aperto un fascicolo contro ignoti e aveva effettuato un primo sopralluogo sul cavalcavia.Il sindaco ha spiegato che, al momento, l'intervento della magistratura non sposta i tempi dell'intervento di ripristino: al momento di parla di circa altri quattro mesi: "E' già in corso - ha ribadito Canelli - la progettazione dei lavori e la ricerca delle fonti di

finanziamento. Se i tempi del sequestro rimarranno contenuti, confermo l'intenzione di appaltare i lavori a gennaio". La chiusura del cavalcavia sta causando diversi problemi alla circolazione nel quartiere di Sant'Agabio, ora collegato al centro storico da un unico cavalcavia, su cui spesso si formano lunghe code.