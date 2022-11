Gli studenti occupano la mensa universitaria a Torino

Si tratta del primo atto della protesta messa in scena nel pomeriggio dagli studenti universitari totinesi. Così dicono. D'altronde, di atti precedenti ce ne erano stati già due: due presidi sotto la regione in Piazza Castello. Entrambi non approdati a nulla in termini di dialogo con le istituzioni. Così alla fine hanno deciso di occupare la mensa universitaria di 'Principe Amedeo', nel centro di Torino, per protestare contro i rincari delle mense Edisu. Aumenti consistenti in oltre il 40 per cento. Per gli studenti nella fascia Isee più bassa da 1,80 a 2,50 e la fascia più alta oltre i sette euro. Aumenti non giustificati per gli studenti dal momento che - dicono - le aziende appaltatrici non hanno applicato cosìi maggiori. Un atto collettivo e deciso in assemblea da una cinquantina di studenti. Dietro la protesta quattro collettivi: il Collettivo Universitario Autonomo, Noi Restiamo, Studenti Indipendenti e il Fronte della Gioventù Comunista.

Un atto che intende rispondere allle dichiarazioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Chiorino, che il 28 ottobre scorso aveva invitato i ragazzi a non manifestare e a studiare. Di seguito uno stralcio del comunicato.

"Cari ragazzi non si vive di solo "dirittismo": imparate, invece, a vivere nel mondo reale fatto di persone che lavorano. Imparate, piuttosto, a rimboccarvi le maniche per aiutare chi ogni giorno s'impegna a garantirvi di poter studiare. Perché gridare allo scandalo per pagare 2.15 euro un pasto completo in mensa universitaria è letteralmente un insulto alla povertà, un'offesa a quei genitori che per i propri bambini pagano più del doppio, uno schiaffo a chi ogni giorno si alza presto per mantenere in vita la propria attività, per pagare le bollette, a volte per sopravvivere, nemmeno vivere.

Un messaggio che per i ragazzi sarebbe offensivo dal momento che molti dei loro genitori - dicono - sono tra coloro che con questa crisi rischiano il posto di lavoro e fanno i salti mortali per arrivare a fine mese.



L'occupazione - spiegano - nasce “dopo mesi di mobilitazione contro l'inaccettabile aumento dei prezzi delle mense”. Oggi il Coreco (Comitato regionale di controllo, ndr) - aggiungono gli autori della protesta - "ha votato in favore degli

aumenti che saranno a breve oggetto di delibera in Giunta Regionale". Per gli studenti "questo è l'ultimo passaggio prima

dell'effettiva messa in pratica dei rincari, già nei programmi del presidente di Edisu Sciretti da diversi anni e che hanno

visto nella scusa dell'attuale crisi il movente perfetto per giustificare un atto di pura speculazione".



"Tutti possono protestare legittimamente. Lo abbiamo sempre affermato - replica il presidente Edisu Piemonte, Alessandro Ciro Sciretti - Ma se qualcuno interrompe il servizio questo non è accettabile. Per questo agiremo in difesa di questo servizio e dell'interesse degli utenti".

Sul posto la situazione è monitorata dalla Digos. I ragazzi rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Le immagini della protesta e l'intervista ad uno degli studenti girate da Luciano Gallian