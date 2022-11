Pallavolo, vola Chieri al secondo posto in classifica

Continua la corsa di Chieri nella serie A1 di pallavolo femminile. La vittoria per 3-1 in casa di Busto Arsizio vale il secondo posto in classifica a 18 punti ed una partita da recuperare, a meno cinque dalla capolista Conegliano che espugna il taraflex di Pinerolo con un rotondo 3-0. Terzo posto in classifica in coabitazione con Milano a 16 punti per Novara che, sotto 1-2 sul campo di Casalmaggiore, ha recuperato conquistando la vittoria per 3-2. Vittoria per 3-0 di Cuneo in casa contro Macerata. I tre punti portano le giocatrici della Granda a 8 punti, a metà classifica.