Papa Francesco cittadino onorario di Asti

Ultimi preparativi della visita di papa Francesco ad Asti nel fine settimana. Ieri sera, il Consiglio comunale ha dato via libera all'unanimità alla cittadinanza onoraria al Pontefice che sarà conferita ufficialmente prima della messa di domenica. "La serata di

ieri - ha detto il sindaco Maurizio Rasero - è stato uno dei momenti più belli ed emotivamente coinvolgenti della mia esperienza amministrativa". La città dunque è pronta. Domenica sono attese per l'evento migliaia di persone, non solo in cattedrale ma anche lungo le strade per il giro in papamobile di Francesco.