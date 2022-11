Papa Francesco, in corso i preparativi per la visita a Portacomaro

Manca esattamente una settimana al ritorno del Papa argentino nella terra d'origine della sua famiglia. Bergoglio passerà la giornata di sabato 19 novembre a casa dei suoi parenti a Portacomaro, dove li incontrerà tutti insieme in una visita strettamente privata. Ma in tutto l'astigiano cresce l'attesa per l'abbraccio al Papa che qui e' considerato un concittadino.

Domenica 20, Francesco percorrerà le vie di asti sulla papamobile, partendo da piazza catena in un percorso quasi circolare che lo porterà in cattedrale dove presiederà la messa delle 11. Strette le misure di sicurezza. Francesco infine saluterà i giovanissimi allo stadio, da cui ripartirà per roma.

Nel servizio, le interviste a: