Porta Palazzo, il degrado dei subaffitti

Erano stipati in 28 in due appartamenti sullo stesso piano di 100 e 90 metri quadrati in uno stabile di corso Giulio Cesare a Torino, in zona Porta Palazzo. I letti a castello prendevano quasi tutto lo spazio delle case che erano in precarie condizioni igienico-sanitarie. Tutti maschi, bengalesi: erano in subaffitto da un loro connazionale. Alcuni lavoravano in città, nei mercati o come venditori ambulanti, altri erano forse in transito verso la Francia. Il blitz della polizia per identificare gli occupanti è avvenuto all'alba. Nove sono stati portati in Questura perché privi del permesso di soggiorno. Sul posto anche la polizia locale.

L'intervento getta ulteriore luce su un problema accentuato dalla crisi economica e dal caro energia. A volte la scelta è tra queste condizioni e la strada, racconta chi vive e lavora in zona.

Servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Paolo Monchieri.