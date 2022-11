Pranzo del Papa, in cucina c'era Success, una nigeriana salvata dalla tratta

Si chiama Success, ha 24 anni, ed è nigeriana. E' lei che ha preparato il pranzo del Papa.

E' stata salvata dalla Onlus PIAM che in Italia si occupa di salvare le vittime della tratta.

Success era arrivata in Italia nel 2018 su un barcone. Sopravvissuta a un naufragio, in cui morirono 64 anni, fu portata con l'inganno in Francia, dove cominciò a prostituirsi.

La svolta grazie alla Onlus PIAM che le ha permesso di tornare a vivere. In Italia Success ha potuto crescere il suo bambino, che oggi ha tre anni.

Oggi lavora alla PIAM come cuoca, nella trattoria Villa Quaglina.