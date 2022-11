A Milano chiude il Nuovo, dopo oltre ottant'anni di storia

E' stato uno dei più importanti di Milano. Il Teatro Nuovo di piazza San Babila chiude dopo 84 anni di grandi spettacoli. L'ipotesi è che diventi una "steak house".

E non è l'unico teatro a chiudere in città. C'entra la pandemia ma non solo.

Un viaggio nella storia e nel difficile presente, per capire cosa sta accadendo, accompagnati da direttori di teatri milanesi.