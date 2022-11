Rapina a mano armata, 5 minori denunciati

Hanno 17 anni i cinque ragazzi, tutti italiani, sui quali ora indaga la Procura dei Minori. Sarebbero coinvolti in una rapina a mano armata compiuta ai danni di un corriere l'8 aprile scorso, in via Scarsellini, a Torino.

Quel giorno due persone avevano intimato all'uomo di consegnare un pacco contenente canapa light per un valore di duemila euro. Erano armati di pistola e coltello, e a volto coperto, dicono i carabinieri.

I carabinieri avevano proceduto con perquisizioni nelle abitazioni dei cinque minori , che sono residenti nella zona sud di Torino.

Sono stati sequestrati sei telefoni cellulari, una pistola a salve, una pistola giocattolo sprovvista di tappo rosso, un manganello artigianale in acciaio, due proiettili calibro 9x21 e oltre 70 grammi tra marijuana a hashish.

I cinque minori sono stati denunciati a vario titolo per rapina aggravata e tre di loro anche per detenzione di droga ai fini di spaccio e di detenzione abusiva di munizioni.