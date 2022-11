Renzi a Torino non si sbilancia sulle regionali, ma punta alle europee

Applausi scroscianti è l'accoglienza a Matteo Renzi dei Torinesi al Teatro San Giuseppe, dove va in scena la presentazione della nuova e riveduta edizione de “Il Mostro”, il libro aggiornato all'assoluzione dei genitori Tiziano e Laura, più una decina di pagine sull'incontro, in un autogrill, con Marco Mancini, e altre vicende come quelle di Open che racconta senza troppi indugi e sconti il sistema giustizia italia e quello che la magistratura gli ha fatto, che - parole sue- è sconvolgente.

Un Renzi diverso quello che arriva a Torino, penultima città nel tour della settimana cominciato lunedì a Firenze, rilassato nel giorno in cui la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso che ha fatto il Senato per violazione dell'articolo 68 della Costituzione, sull'uso di chat e email, da parte della procura fiorentina risalenti al periodo in cui era senatore.

"Ci sono dei magistrati - ha detto il leader di Italia Viva ai giornalisti prima di iniziare la presentazione- che non hanno rispettato le sentenze della Cassazione. Piano piano la verità arriva, bisogna solo avere pazienza"

Una pazienza che dice a lui non manca. Questione di tempo. Come per le regionali su cui glissa forse perché di tempo avanti c'è ne è ancora abbastanza per svelare ora gli schieramenti anzitempo in mancanza di una Moratti piemontese, per ora non pervenuta.

"Alle Europee faremo la differenza - ha aggiunto -scommetto che potremo essere il primo partito di questo Paese ecostruire una rete europea con Macron e gli altri leader europeicontro i sovranisti. Lavoriamo per gli Stati Uniti d'Europa".

Un mantra questo che ripete dal palco dove ritrova la verve che lo contraddistingue. Tra battute e frecciatine ne ha per tutti. Orlando, Conte, Letta, non si salva nessuno con un pronostico su giorgia meloni che perderà colpi a vantaggio di un terso polo alternativa a una sinistra sempre più vicina ai cinque stelle e una destra sovranista. Alla fine ci scappa pure un mea culpa sull'arroganza per l'affluenza sbagliata al referendum che ha sancito la fine della sua ascesa, ma non del renzismo.