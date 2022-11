Rissa tra giovani, otto denunciati

Il video della rissa è inquietante. Lo abbiamo oscurato per non fare riconoscere i volti dei giovani. Non tutti quelli di cui si intravedono le ombre sono stati indagati come gli otto ora all'attenzione dei carabinieri. Ma sicuramente sono stati attimi di tensione e di paura per i passanti che si sono trovati loro malgrado al centro di una lite con più attori. Ancora da chiarire perché sia scaturita la rissa in pieno centro a Nizza Monferrato, tra locali molto frequentati.

I fatti risalgono al 24 settembre scorso, a sera inoltrata. I carabinieri hanno effettuato scrupolose indagini e perquisizioni per individuare i presunti responsabili. Sono stati recuperati i capi di abbigliamento che gli otto indagati indossavano quella notte e una mazza da baseball. Inoltre ai titolari di due pub il Questore ha notificato altrettanti decreti di ammonimento, al fine di prevenire il ripetersi di nuovi episodi di violenza.