Said Mechaquat condannato anche per stalking

Said Mechaquat, il 30enne di origini marocchine già in carcere per l'omicidio di Stefano Leo,

accoltellato alla gola ai Murazzi di Torino, è stato condannato

questa mattina ad un anno e sette mesi per stalking. Vittime

dell'uomo i suoi ex datori di lavoro.

Secondo l'accusa della pm Manuela Pedrotta, dopo essere stato

licenziato, Mechaquat pretendeva un risarcimento di 80 mila euro

e tra giugno 2018 e gennaio 2019, per ottenere il denaro,

avrebbe minacciato, anche attraverso messaggi via social, e

pedinato i titolari di una focacceria in centro di Torino, dove

l'uomo aveva lavorato.

Il marocchino nel febbraio del 2019 assassinò Leo. Said

Mechaquat, la cui condanna è stata confermata nel settembre

scorso dalla Cassazione, raccontò agli inquirenti che non

conosceva la vittima e che aveva agito perché l'aveva vista

felice.