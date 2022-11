Incendio in un'abitazione a Saluggia, un ustionato

Una persona ha riportato ustioni sul corpo in un incendio sprigionatosi a Saluggia, in provincia di Vercelli, intorno alle 12.30. Colpita un'abitazione privata in via Roma. Le fiamme, partite dalla mansarda, si sono sprigionate anche al tetto, successivamente crollato.

Il ferito è stato trasportato in elicottero al Torino e ricoverato al Cto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Vercelli, del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià. L'intervento delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni attigue. L'intervento è tuttora in corso. Sul posto sono presenti anche carabinieri e tecnici comunali.