Sblocca il contatore e non paga il gas per 8 anni, denunciato

Aveva tolto i sigilli al contatore del gas allacciandosi abusivamente alla rete alimentando la sua abitazione di Mergozzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. In otto anni, tra il 2013 ed il 2020, era riuscito ad ottenere in questa maniera oltre 500 metri cubi di gas.

A dare il via alle indagini una segnalazione giunta dalla società di fornitura della materia prima che aveva notato un consumo anomalo in una palazzina che, teoricamente, essendo chiusa non avrebbe dovuto generare consumi. I Carabinieri della stazione di Gravellona Toce sono così riusciti a risalire al responsabile, un cittadino residente in Ossola, denunciandolo per violazione dei sigilli e furto aggravato e continuato di gas.

L'uomo oggi non è più proprietario dell'abitazione: l'immobile è stato di recente venduto all'asta. Circa un mese fa era stato scoperto dai carabinieri un caso analogo in un appartamento vacanze sul Lago di Mergozzo.