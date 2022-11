Sci Alpino, Marta Bassino quinta a Killington dopo la prima manche

Marta Bassino ha chiuso al quinto posto la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo in corso a Killington, negli Stati Uniti. La piemontese è arrivata al traguardo con il tempo di 52'88'', a 59 centesimi dal miglior tempo siglato dalla svedese Sara Hector, oro nella specialità negli ultimi Giochi Olimpici di Pechino.

Seconda dopo la prima manche la norvegese Ragnhild Mowinckel, in 52"67, terza la svizzera Lara Gut-Behrami (52"72). Si gareggia su un tracciato un po' accorciato per vento in quota, su un fondo duro e compatto, con porte molto angolate soprattutto sul lungo muro finale.

Seconda manche alle ore 19.