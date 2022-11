Colpi di pistola sono stati esplosi nel tardo pomeriggio in via Artom a Torino Mirafiori. Ferito alle gambe un ragazzo che, portato al Cto, ha detto di essere minorenne. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone, che gli avrebbero intimato di non frequentare più la zona. Al suo rifiuto, uno di loro avrebbe estratto la pistola e sparato quattro colpi, uno dei quali ha ferito la vittima. Sul caso indaga la polizia.