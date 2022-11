Un operaio edile di 42 anni di origini albanesi è morto nel pomeriggio. Per cause ancora da accertare è precipitato da un'altezza di circa quattro metri mentre si trovava ad operare su un tetto di un capannone, in frazione Chiabotto, a San Giorgio Monferrato, siamo in provincia di Alessandria.

Subito soccorso dai colleghi, è stato trasportato in ospedale ma è deceduto poco dopo. Sulle cause dell'incidente mortale indaga la polizia e il personale dello Spresal.