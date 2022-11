Stellantis, tra gennaio e ottobre immatricolazioni in Italia calano del 18% sul 2021

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia nel mese di ottobre 37.973 auto, il 6,5% in più dello stesso mese del 2021. La quota è del 32,9% a fronte del 35,3%. Nei dieci mesi le immatricolazioni del gruppo sono 391.598, in calo del 18,4% sullo stesso periodo dell'anno scorso, con la quota al 36% rispetto al 38,1%.

Complessivamente, il mercato italiano dell'auto è in crescita nel mese di ottobre. Le immatricolazioni - secondo i dati del ministero - sono state 115.827, il 14,56% in più dello stesso mese del 2021. Nei dieci mesi dell'anno sono state immatricolate complessivamente 1.091.894, in calo del 13,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso.