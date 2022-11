Stupro del campus Borsellino, controllate seimila persone per trovare il 17enne

Il frame delle videocamere di sorveglianza della residenza universitaria Borsellino a Torino, il Dna che coincide con quello trovato sulla vittima. Sono 10 giorni che la polizia va alla ricerca dello stupratore della studentessa siciliana, aggredita nella sua camera in via borsellino il 29 ottobre intorno mezzanotte. Seimila le persone controllate, poi ieri notte il fermo: il ragazzo, 17 anni, viene fermato in zona Politecnico. Identificato grazie all'abbigliamento, quegli stessi jeans strappati che indossava la notte dell'aggressione e che coincidono con le immagini catturate dalle videocamere. Poi arriverà anche la conferma del dna. E' italiano, nato da genitori stranieri. Qualche precedente alle spalle, sarà sentito lunedì dal magistrato.

