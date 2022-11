Talks, imprenditori a confronto

Evento unico quello del 16 Novembre presso il Teatro Alfieri di Asti, ideato dall'imprenditore Gabriele Zanon rettore di Alambicco Academy e BE4 INNOVATION realtà che opera nel settore della Finanza Agevolata e Rita Pierandrea dottore commercialista ."Talks" è un appuntamento per le realtà imprenditoriali che guardano in modo attento l'evolversi dei mutamenti di mercato. L'evento, unica data in Piemonte, con la presenza di oltre 400 imprenditori, autorità della Regione Piemonte, Provincia, Città di Asti, Camera di Commercio e Unione Industriale, un confronto tra le istituzioni e le imprese su temi quali, il cambiamento, la digitalizzazione, la formazione e la green policy.

Si è parlato dell'importanza della sostenibilità e delle risorse umane, quali patrimonio dell'impresa. Senza dimenticare il valore della formazione continua per aumentare il potenziale dei collaboratori e dipendenti.

Tra gli interventi Maurizio Rasero sindaco di Asti, Gianpaolo Coscia Presidente Camera Commercio Asti, Andrea Amalberto presidente Unione industriali Asti.