Tav, al via il terzo lotto nella parte comune tra Italia e Francia

"Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento 'Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera'".

Lo si legge nell'ultima bozza circolata della legge di bilancio nel capitolo Tav. "Il Ministero delle Infrastrutture, per l'assegnazione delle risorse, presenta una relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s.. per l'intervento.

E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione: "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie"; adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".