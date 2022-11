Torino Film Festival, una Stella per Malcom

Abbracci, autografi e selfie. Per Malcolm McDowell non poteva esserci accoglienza più calorosa. E' stato lui, il volto di ben 270 film nella sua carriera, ma per tutti l'Alex di ‘Arancia Meccanica’ quest'anno a ricevere il premio del Tff, la Stella della Mole.

E anche i torinesi hanno promosso seppur con qualche appunto questo 40esimo Tff che ormai si avvia verso le ultime giornate.

Tra i film in sala oggi protagonista la coppia Bollani-Cenni di ‘Via dei Matti n. 0’ su Rai3. Per Valentina l'esordio alla regia con il cortometraggio ‘Essere oro’.

Servizio di Elisabetta Terigi.

Interviste a: Malcom McDowell, attore; Valentina Cenni e Stefano Bollani, registi.